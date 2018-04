José María Rubio, presidente da Associação Nacional de Pousadas da Espanha, afirmou que esta medida está arruinando o setor, já castigado pela crise econômica. Juan Ramón García, de Valladolid, afirmou que não só as pousadas, como também bares e restaurantes, estão vazios desde que a lei entrou em vigor em 2 de janeiro. A associação planeja mais protestos. As informações são da Associated Press.