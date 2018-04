Espanhóis protestam contra medidas de austeridade

Carregando cartazes com os dizeres "Nem cortes nem privatizações", muitos dos manifestantes eram funcionários públicos que serão afetados por um congelamento de salários previsto para o ano que vem.

A Espanha, que atravessa sua segunda recessão em três anos e convive com uma taxa de desemprego de quase 25%, enfrenta uma crescente onda de tensão social. Em setembro, o número de desempregados no país chegou a 4,71 milhões de pessoas, com o fim da temporada de turismo e a última leva de demissões.

O governo espanhol vem há nove meses implementando uma série de rígidas medidas de austeridade que levaram os governos das 17 regiões autônomas do país, algumas das quais estão pesadamente endividadas, a reduzirem gastos com saúde e educação. As informações são da Associated Press.