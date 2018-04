Espanhóis protestam contra reforma trabalhista Milhares de manifestantes marcham pela Espanha contra as reformas trabalhistas recém-aprovadas pelo governo. Os principais sindicatos do país organizaram marchas em 57 cidades, começando no início da manhã deste domingo em Córdoba, no sul, e com término previsto em Barcelona, Sevilha, Toledo e Valência, com uma grande demonstração em Madri a partir do meio-dia.