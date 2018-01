Espanhóis tentam voltar à normalidade após atentados Este fim de semana tem em Madri tudo aquilo de que o povo espanhol gosta: futebol, música, comida, vinho e política. Na tentativa de voltar à normalidade após os atentados de quinta-feira e as manifestações de sexta-feira, os moradores da capital espanhola recorreram hoje ao jogo do Real Madrid contra o Zaragoza, no Estádio Santiago Bernabeu, e a uma grande variedade de filmes em cartaz nos cinemas e diversos espetáculos musicais. O fim de noite não pode ficar sem uma passada por um bar ou um restaurante. No entanto, com sua tradição de agir na política, o povo espanhol leva bastante a sério o compromisso de amanhã, nas urnas: as eleições parlamentares que definirão o futuro do país. Somente na abertura das urnas, à noite, será possível verificar até que ponto os atentados influíram na decisão dos eleitores. A escolha é entre manter no poder o Partido Popular (PP), do primeiro-ministro José María Aznar, ou optar pela volta do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do ex-chefe de governo Felipe González. A luta entre Mariano Rajoy, do PP, e José Luis Rodríguez Zapatero, do PSOE, aparentemente em trégua logo após a chacina de Madri, emerge agora por um resultado capaz de mexer no panorama internacional. Dúvidas sobre informações O primeiro-ministro claramente atribuiu a autoria das explosões à ETA, mas as suspeitas de envolvimento de grupos extremistas árabes aumentaram. Segundo algumas análises, Aznar sabia que era importante ganhar tempo e tentar atrair a atenção do povo espanhol para um protesto contra o terror, pelo fato de ele ser criticado por causa da adesão da Espanha à guerra no Iraque. Uma vez definida a sorte do PP de Aznar nas eleições de hoje, é bem provável que o enigma seja decifrado já no início desta semana e o inimigo terrorista passe a ter um nome concreto. Esconder informações fazia parte do estilo do poder dos tempos do ditador Francisco Franco. A Espanha mudou bastante nestes 29 anos sem Franco, mas política é sempre política.