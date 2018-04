Espanhol expulso de Caracas reitera críticas

Expulso na sexta-feira da Venezuela após chamar o presidente Hugo Chávez de "ditador" em entrevista a uma TV local, o deputado espanhol Luis Herrero declarou ontem ao chegar em Madri que não se arrepende de "absolutamente nada" e não mudaria "nem uma vírgula" do que disse em Caracas. Herrero havia sido convidado pelo partido opositor Copei para acompanhar o referendo de ontem, mas sem status oficial de observador internacional - situação que lhe garantia "plena capacidade para opinar", argumentou. Chávez, tentando evitar um novo episódio de desgaste nas relações com a Espanha, tratou de limitar o estrago provocado pela expulsão de Herrero, também deputado no Parlamento Europeu. "Este lamentável incidente produzido de modo intencional por esse indigno deputado não prejudica em nada as excelentes relações com o governo espanhol." Em novembro de 2007, as relações Caracas-Madri esfriaram após o rei da Espanha, Juan Carlos, durante a Cúpula Ibero-Americana, interrompeu os ataques que Chávez fazia ao ex-premiê José María Aznar perguntando-lhe: "Por que você não se cala?" A crise, porém, foi formalmente encerrada depois que o presidente venezuelano realizou, em 2008, uma visita oficial a Espanha. Na entrevista à TV Globovisión, Herrero, que integra o direitista Partido Popular, havia criticado o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela e pedido aos eleitores que "votassem em liberdade, sem se deixar intimidar pelo medo que, premeditadamente, um ditador está impondo - Chávez é um sujeito que não entende as regras da democracia." Por causa das declarações, ele foi colocado à força em um avião com destino a São Paulo. Herrero, então, seguiu para Madri, onde chegou ontem pela manhã. O governo espanhol convocou no sábado o embaixador venezuelano em Madri, Alfredo Toro Hardy, para reclamar da expulsão. Mas, pouco depois, a Espanha voltou a reafirmar a manutenção das "boas relações bilaterais". A embaixada da Venezuela emitiu ontem à noite um comunicado negando que tenha sido dado um "tratamento abusivo" a Herrero.