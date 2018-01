Espanhol participa involuntariamente de ataque a Madri Um espanhol com antecedentes criminais levou quatro marroquinos ao depósito de uma mina para roubar a dinamite usada nos ataques terroristas a Madri. Segundo notícia do jornal El País, o espanhol, não identificado, é um ex-mineiro do norte das Astúrias e está entre as quatro pessoas presas quinta-feira. Ele diz, no entanto, ainda segundo o jornal, que apenas levou os marroquinos ao depósito, mas não participou do roubo. O espanhol, que tem ficha criminal por porte de armas e drogas, afirmou também que não sabia que os marroquinos eram ligados a grupos terroristas. O espanhol contou a polícia que conheceu os quatro marroquinos em janeiro, num bar de Lavapiés, distrito de Madri. É aí que o principal suspeito dos atentados, Jamal Zougam, tinha uma loja de telefones celulares na qual a polícia encontrou um celular e um cartão pré-pago ligados a uma bomba, que acabou não explodindo, no dia 11 de março, no ataque a trens que matou 202 pessoas e feriu 1.800. Os marroquinos disseram ao espanhol que administravam uma mina em Marrocos, mas estavam com problemas de obter explosivos. O espanhol ofereceu-se para ajudá-los a obter dinamite em troca, possivelmente, de drogas. O espanhol encontrou os marroquinos na cidade asturiana de Aviles, no fim de fevereiro, e levou-os ao depósito de explosivos de uma mina. A dinamite foi roubada por volta do dia 29 de fevereiro, segundo o jornal. O espanhol foi preso quinta-feira, em Aviles. Três marroquinos também foram presos nesse dia, perto de Madri. O quarto ainda está em liberdade. A polícia calcula que todos ou a maior parte dos 90 quilos de dinamite usados nas bombas de Madri vieram desse depósito. O espanhol é considerado uma peça chave na investigação sobre os responsáveis.