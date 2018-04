Espanhol pega 4 anos por morte de cubanos

O consulado espanhol em Havana recebeu com "relativa satisfação" a "diminuição sensível" da pena em relação à punição pedida pela promotoria cubana, que queria 7 anos de prisão para o líder político conservador. "Tentaremos fazer com que ele possa voltar (à Espanha) de uma forma ou de outra, o quanto antes", disse o cônsul-geral de Madri em Cuba, Tomás Rodríguez-Pantoja. O espanhol poderia ter sido sentenciado a até 20 anos.

O diplomata afirmou que o fato de Carromero ter sido condenado a menos de 5 anos abre um "leque de possibilidades" para a aplicação de um convênio bilateral entre Espanha e Cuba que permitiria um acordo para que o espanhol cumpra a pena em seu próprio país. Havana afirmou que ainda cabe "recurso de cassação (da sentença)".

Assim como Carromero, o democrata-cristão sueco Jens Aron Modig ficou ferido no acidente. Seu retorno à Suécia foi permitido depois que ele se desculpou publicamente por ter entregue 4 mil a dissidentes cubanos enquanto estava na ilha.

No dia 4, véspera do julgamento do espanhol, a blogueira cubana e colunista do Estado Yoani Sánchez foi presa quando estava a caminho do tribunal, onde tentaria cobrir o processo, e ficou 30 horas detida. / REUTERS e EFE