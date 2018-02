Espanhola contaminada pelo ebola recebe alta médica A auxiliar de enfermagem espanhola que se recuperou do ebola receberá alta do hospital após um mês de ter sido internada em um ala de isolamento para receber tratamento. O diretor do hospital Carlos III, Rafael Perez-Santamarina disse que a paciente Teresa Romero será liberada ainda nesta quarta-feira e fará uma declaração para a imprensa.