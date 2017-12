Especialista adverte para redução no número de judeus no mundo Crescimento populacional zero e alta assimilação podem reduzir o número de judeus no mundo em um milhão em 50 anos, advertiram hoje especialistas. Mas se a tendência é revertida, o povo judeu poderia aumentar em 4 milhões de pessoas no mesmo período, acrescentaram. Líderes do Projeto Demográfico Mundial Judeu disseram que existem hoje 13,3 milhões de judeus no mundo. Ao invés de uma redução de um milhão, a população judaica poderia aumentar para 17 milhões até 2050 caso haja uma pequena reversão na tendência, afirmaram os especialistas. Agora, "o crescimento populacional é de cerca de zero por cento", disse Natan Sharansky, ministro de governo e co-presidente do projeto. Entretanto, ele acrescentou que "se a fertilidade judaica aumentar um pouco ou declinar um pouco, a diferença no fim significará milhões de pessoas a mais ou a menos". Democracia ocidental e culturas abertas têm levado muitos judeus a se afastar da religião, afirmaram os demógrafos. Eles começam a se identificar com os grupos dominantes, perdendo sua identidade como judeus - a definição de assimilação. Sharansky e líderes da agência judaica semi-oficial que fiscaliza a imigração para Israel pediu ao governo para investir mais dinheiro no exterior na educação judaica a fim de encorajar judeus a casarem-se com outros judeus, criar os filhos como judeus e mudarem-se para o Estado judeu. "Estamos perdendo dezenas de milhares de judeus todos os anos por assimilação, principalmente devido à falta de educação", afirmou o presidente da agência Sallai Meridor. Por exemplo, cerca de 80% de judeus russos em seus 20 anos casavam-se com não judeus, segundo números de 1994. Freqüentemente, filhos de casais mistos não escolhem ser judeus, disse Sergio DellaPergola, pesquisador da agência. Apenas em 2050 o povo judeu espera poder chegar à população existente antes do holocausto. Havia 18 milhões de judeus em 1939, antes da Segunda Guerra. Apesar de o crescimento populacional entre judeus em Israel ser de 2,6%, a assimilação fez o crescimento no exterior ser tão baixo que quase cancelou o aumento dentro de Israel, segundo DellaPergola.