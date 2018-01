Especialista considera chefe dos inspetores da ONU "muito Consultor da Fundação Européia de Estudos Estratégicos e especialista em questões árabes, o iraniano Amir Taheri, em entrevista à Agência Estado em Paris, pôs em dúvida a capacidade de Hans Blix, chefe dos inspetores da ONU para o desarmamento do Iraque, de desmascarar o esquema de "engodo, fraude e dissimulação que Saddam Hussein vai montar para frustrar as inspeções". "Blix é um homem demasiado crédulo, para não dizer ingênuo, muito mole, não tem a força requerida para enfrentar uma missão duríssima como esta e, mesmo se tivesse, não a utilizaria porque, aos 74 anos, seu projeto é deixar tudo como está no Iraque e com isto ganhar o Prêmio Nobel da Paz, sem o menor receio de estar cometendo injustiça", afima Amir. No seu entender, o chefe dos inspetores já deu a primeira "mostra de fraqueza" ao afirmar que não promoverá a retirada de cientistas do Iraque para que estes, conforme o texto da resolução da ONU, possam testemunhar livremente sobre suas atividades no setor de armamento. "Blix diz que vai interrogá-los no Iraque mesmo, em presença de representantes do governo de Saddam, o que significará silêncio absoluto, pois ninguém abrirá a boca nessas condições", assegura. O especialista iraniano, igualmente consultor do Parlamento Europeu, sublinha que a maioria dos membros do Conselho de Segurança preferia confiar o comando das inspeções a Rolf Ekeus, responsável pela primeira missão de fiscalização no Iraque nos anos 90, mas a Rússia vetou seu nome "para o alívio de Saddam, partidário de Blix". A seu ver, "a este erro de indicação se soma a agravante de que o Iraque não aprovou expressamente, por escrito a resolução da ONU". Ele explica: "O governo de Bagdá diz apenas, na resposta à ONU sobre o documento, que iria ´lidar´ com ele, enquanto a Assembléia Nacional do Iraque rejeitou-o pública e formalmente. Na verdade, só o embaixador iraquiano na ONU, Mohammed Al-Duri, aprovou verbalmente a resolução, mas isto na engrenagem de poder de Saddam, não tem o menor valor." Para respaldar seu ceticismo nas aptidões do chefe dos inspetores da ONU, Amir lembra o fato de que, como diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Hans Blix havia, em agosto de 95 - após realizar investigações no Iraque - apresentado relatório à ONU garantindo não estar o regime de Saddam desenvolvendo nenhum projeto de armamento nuclear. E testemunha: "Pouco antes de Blix apresentar o relatório, encontrei-me com ele e, já sabendo por alto do teor do documento disse-lhe, com franqueza, que ele era um homem demasiado bom e, portanto, inapto a tratar com o regime de um tirano que mandou matar o genro e os próprios netos dissidentes". Conforme o relato do especialista iraniano, o parecer de Blix inocentando Bagdá do "pecado nuclear" iria ser desmentido logo depois com as revelações de Hussein Kamel, genro de Saddam e ministro do Armamento até romper com o regime e refugiar-se no exterior. "Ficou-se então sabendo do avanço espetacular do Iraque no seus projetos nucleares para fins militares, assim como de armas químicas e biológicas, que iriam ser desmantelados em 1998 pelos inspetores da ONU". Em Paris para o lançamento de seu novo livro sobre a questão iraquiana, "Les Dessous des Cartes"("Por Baixo das Cartas", Editora Complexe), Amir Taheri, que vive entre a Europa e os EUA, receia que Saddam pregue uma peça a Hans Blix no dia 8, data marcada pela ONU para Bagdá fornecer a lista completa de seus programas de armas de destruição em massa. "A peça seria o envio, à guisa de lista, de um caminhão carregado de papéis velhos em árabe, ucraciano e russo para que o pobre Blix se divirta na tradução, enquanto o essencial dos programas militares iraquianos estará enterrado e camuflado nos quatro cantos do país."