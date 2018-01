Especialista considera possível ação coordenada Eta e Al-Qaeda O especialista em terrorismo e de segurança internacional do Belfer Center for Science and International Affairs da Universidade de Harvard, James Walsh, acredita que há uma possibilidade de o atentado que matou 198 pessoas ontem em Madri ter sido resultado de uma ação coordenada entre o grupo separatista basco ETA e a Al-Qaeda. Em entrevista à Agência Estado, Walsh argumentou que tal cooperação pode ser a consequência de um processo de transformação da Al-Qaeda, que passaria de um grupo terrorista global para focar em celulas regionais mais independentes. "Obviamente ETA e Al-Qaeda são organizações muito diferentes. O ETA, que foi formado em 1959, é uma organização com motivos geográficos e culturais de separação para o povo basco, enquanto que a Al-Qaeda é movida por ideais reliosos extremistas. Mas, neste caso, o ETA e a Al-Qaeda compartilham de um inimigo em comum: o governo espanhol", explicou Walsh. O ódio ao governo espanhol por parte do ETA é resultado dos objetivos separatistas do grupo basco. No caso da Al-Qaeda, o governo espanhol foi um dos principais aliados dos Estados Unidos na guerra contra o Iraque. O especialista em terrorismo da Universidade de Harvard lembra depoimentos de representantes da CIA, o serviço secreto norte-americano, que dão conta da transformação que a Al-Qaeda está passando. "A CIA acredita que a Al-Qaeda já não opera mais como uma grande e única organização terrorista internacional, mas que está se modificando para ser um movimento apenas. Assim, como um movimento, a Al-Qaeda passaria a cooperar e até mesmo coordenar grupos regionais de terrorismo, como o ETA, quando há objetivos comuns", afirmou Walsh. Contudo, ele considera que é preciso esperar e analisar as razões que levariam a Al-Qaeda ou o ETA a executar o ato terrorista de ontem. Os motivos que levam a crer que o atentado de ontem em Madri foi um ato da Al-Qaeda, conforme Walsh, têm a ver com a assinatura, ou o "modus operandi", da ação terrorista. "A Al-Qaeda costuma agir com ataques coordenados múltiplos, como a detonação de várias bombas nos trens de passageiros ontem", disse. Além disso, a Espanha tem sido um país de alta visibilidade no apoio à política externa dos Estados Unidos, particularmente na invasão do Iraque. Por conta disso, lembrou Walsh, a Espanha foi citada especificamente por líderes do grupo terrorista árabe como alvo de ataques terroristas. "Geograficamente, a Espanha está a um pulo do Marrocos, país que tem sido palco de ataques coordenados no último ano", acrescentou. Já as razões para acreditar que o atentado pode ter sido executado pela ETA têm a ver com o "timing" da ação terrorista: antes das eleições gerais na Espanha (que deverão acontecer no próximo domingo). "Nas eleições anteriores, sempre houve ações do ETA", comentou Walsh. As autoridades espanholas, segundo ele, tinham a expectativa forte de uma possível ação do ETA, especialmente depois que dois militantes do grupo foram presos no mês passado carregando grande volume de explosivos. Contudo, o atentado com a detonação simultânea de bombas numa destruição e matança de larga escala, como foi ontem em Madri, não combina com o histórico de ações do ETA. "O maior ataque do grupo basco até ontem matou 20 pessoas", lembrou. Além disso, desde 2001 o ETA estava numa postura defensiva, após ser classificado como grupo terrorista pelos Estados Unidos e pela União Européia. "Se o ataque de ontem tiver sido realmente uma ação do ETA, será uma surpresa por conta da escala de morte e destruição", disse. Para Walsh, se o atentado de ontem tiver sido mesmo uma ação da Al-Qaeda -- sozinha ou em combinação com o ETA --, é algo bastante negativo e preocupante, pois confirmaria o processo de transformação da organização terrorista radical árabe. "O mundo passaria a enfrentar vários grupos coordenados pela Al-Qaeda, em vez de uma grande e única Al-Qaeda, o que significa que haverá menos recursos no mundo para combater ataques simultâneos ou ações coordenadas em vários pontos do mundo", explicou.