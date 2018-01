Especialista diz que Bush respondeu a americanos O coordenador-adjunto do Núcleo de Estudos Internacionais da Universidade de São Paulo (USP), Henrique Altemâni de Oliveira, disse que o discurso de ontem do presidente americano George Bush foi uma resposta aos norte-americanos, já insatisfeitos com a demora de uma resposta para os terroristas. Em entrevista para a Rádio Eldorado, Altemâni disse que, por outro lado, o Taleban não teria como entregar Osama Bin Laden aos EUA, pois perderia a própria possibilidade de sustentação no poder. "Se o Taleban entrega Bin Laden, praticamente ele retira a sua possibilidade de continuar no poder dentro do Afeganistão. Por isso, essa saída irônica em sugerir que Bin Laden se retire." O professor da USP lembrou que o apoio político da maioria da população paquistanesa ao Afeganistão pode ser um fator complicador para os Estados Unidos. "O Paquistão tende a ser um ator que pode gerar problemas, caso os EUA necessitem da utilização de seu espaço aéreo ou terrestre para atacar o Afeganistão", ponderou. "Isso é ainda mais complicado porque um outro vizinho do Afeganistão seria o Irã e ficaria difícil um apoio explícito do Irã em termos de invasão do Afeganistão."