Especialista em armas biológicas de Saddam se entrega As forças da coalizão que ocupa o Iraque tomaram sob custódia a cientista conhecida como ?Doutora Germe?, responsável pela criação de armas biológicas, segundo autoridades do Pentágono. Os americanos têm esperança de que os iraquianos capturados mais recentemente possam fornecer informações sobre os programas de armas proibidas de Saddam Hussein. Os prisioneiros feitos até agora vêm negando que essas armas existam. A cientista que se rendeu, Rihab Rashid Taha, vinha negociando com os americanos há dias e se entregou no final de semana, disse o major Brad Lowell, do Comando Central Americano. O apelido ?Doutora Germe? foi dado à cientista pelos inspetores de armas da ONU, porque ela chefiava o laboratório onde cientistas trabalhavam com antraz, toxina botulínica e aflatoxina. Um microbiologista, Taha doutorou-se na Universidade de East Anglia, na Grã-Bretanha. Veja o especial :