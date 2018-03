Especialista prevê queda de Bagdá em 3 semanas Os invasores poderão levar de duas a três semanas para chegar a Bagdá, se não houver nenhuma grande surpresa desde o início da guerra, disse nesta terça-feira uma fonte com grande experiência em assuntos militares. Essa fonte, que pediu à imprensa que não a identificasse, descreveu sobre um grande mapa como poderá desenvolver-se uma campanha no Iraque. Se for necessário, as tropas americanas poderão invadir a Síria, para eliminar qualquer resistência adicional à ocupação do território iraquiano (há suspeitas de que o regime do Iraque tenha transferido armas de destruição em massa para a Síria com a ajuda de simpatizantes no país). A exposição, uma das grandes atrações do encontro do Fórum Econômico Mundial, foi programada para ocorrer um dia depois da apresentação, ao Conselho de Segurança da ONU, do relatório sobre a inspeção de armas no Iraque. Numa pesquisa realizada no início do encontro, na semana passada, 80% responderam que haverá guerra e 26% afirmaram que poderá durar vários meses. O risco do conflito foi um tema constante nas discussões do Fórum. As forças invasoras, com tropas americanas constituindo entre 80% e 90% do contingente, avançarão basicamente do sul para o norte, mesmo que haja apoio militar a partir das fronteiras sententrionais do país. As ações deverão partir de bases no Kuwait, na Arábia Saudita, em Omã, no Catar e na Somália. O possível emprego de armas biológicas pelos iraquianos será o risco mais importante para os invasores, segundo o especialista. As forças dos Estados Unidos estão preparadas para enfrentar o uso de armas químicas. Armas biológicas podem ser muito mais perigosas, segundo o especialista, mas os soldados deverão receber imunização contra alguns tipos de vírus. Foi mencionada, também, a possibilidade de que os invasores tenham de enfrentar tropas suicidas. O primeiro ataque biológico poderá ocorrer no começo da invasão, enquanto as tropas americanas e aliadas se estiverem dirigindo para An Nasiriyah, através de uma região desértica. Se ocorrer a partir daí, atingirá zonas mais densamente povoadas e poderá resultar em grande número de mortes de civis. O presidente Saddam Hussein, disse o especialista, pode muito aceitar esse risco e deixar que os invasores sejam culpados pelas mortes. Estarão envolvidos na luta pelo menos 150 mil soldados americanos e 30 mil britânicos, além de prováveis contingentes da Austrália, da Turquia e talvez de outros países. As operações deverão começar com alguns dias de bombardeios aéreos. Quanto mais prolongados, maior a destruição, mas também crescerá, nesse intervalo, o risco de que as forças iraquianas possam recorrer a armas de destruição em massa. O primeiro problema do comando será decidir o momento em que deverão começar as operações terrestres. Quando soldados começarem a se mover, terá havido pelo menos cinco ou seis dias de atividades aéreas. As primeiras operações deverão incluir um ataque a Basra e uma grande movimentação no rumo de Na Nasiriyah. Na invasão do começo de 1991, segundo o especialista, os únicos tanques americanos destruídos, na fase inicial, foram os atingidos por engano por eles mesmos. Não deverá haver resistência importante nessa fase, segundo o expositor, exceto se empregarem armas biológicas. Se nada sair errado, o maior problema será o logístico. Será preciso reabastecer cada tanque a cada seis horas com 100 galões de diesel. Cada caminhão-tanque terá de retornar ao sul para ser carregado e, em seguida, levar o combustível aos blindados. Inicialmente, poderá haver de 30 mil a 40 mil veículos movendo-se no deserto, incluídos tanques, outros tipos de blindados, peças de artilharia e veículos de abastecimento. As colunas deverão mover-se a uma velocidade entre 20 e 3 quilômetros horários. A resistência, insistiu o especialista, não deverá ser o grande problema inicial. "Poderemos cuidar disso." Não se sabe, segundo o expositor, em que momento surgirá a Guarda Republicana, considerada a tropa de elite das forças iraquianas, a mais poderosa e mais vinculada, por interesses políticos, ao grupo do poder. O avanço das tropas invasoras deverá ser auxiliado por espiões e por soldados especialmente treinados, que participarão de ataques de helicópteros e poderão ser lançados de paraquedas em áreas estratégicas. Se houver resistência em Bagdá ou nas vizinhanças, disse, "iremos pelo manual, rua por rua, casa por casa, quarto por quarto". O "manual" também estabelece regras para operações aéreas: nas áreas de conflito, qualquer veículo em movimento poderá ser considerado militar e, portanto, uma "caça legítima" para os atacantes. A guerra incluirá o cumprimento de três tarefas: 1) ocupar o território e destruir as forças opositoras; 2) eliminar a capacidade de uso de armas de destruição em massa; 3) criar ambiente seguro para a democratização e a reconstrução do país. Os invasores tentarão preservar os campos de petróleo e a infra-estrutura, disse o especialista. Modernos sistemas de bombardeio, já usados no Afeganistão, permitem operações a grande altitude, acima do alcance das armas antiaéreas, e com grande precisão em relação aos alvos, acrescentou. Ele não mencionou a destruição de ambulâncias, templos e hospitais atingidos no Afeganistão e noutras áreas em que têm operado as forças americanas. Apenas garantiu, com aparente convicção, que será possível poupar civis, monumentos culturais, infra-estrutura e campos petrolíferos. O Irã, segundo afirmou, não é visto como problema. Precisará de dois a cinco anos para desenvolver armamento nuclear e, no momento, sua melhor escolha política e econômica é relacionar-se bem com os EUA. Pretende-se, ainda, preservar o status quo na região curda, na fronteira norte. Quanto tempo a ocupação poderá durar? Não bastará impor a ordem no país, reprimir os movimentos de vingança contra os antigos governantes e seus aliados políticos e iniciar a mudança institucional e a reconstrução. Será preciso, segundo o especialista, resolver de uma vez o problema das armas de destruição em massa. Para isso, será preciso encontrá-las. Isso poderá levar alguns dias, algumas semanas, um semestre - quem sabe? Para o especialista, afinal, não é certo que os invasores possam ter muito mais sucesso, a curto prazo, do que os inspetores da ONU.