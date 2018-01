Especialistas creditam papel simbólico ao rei afegão Documentos desclassificados do governo norte-americano referentes aos últimos anos de Mohammad Zaher Shah como rei do Afeganistão o retratam como um líder distante reinando uma nação com o moral em baixa e um sentimento de desesperança. Ainda assim, a figura paternal que governou o Afeganistão por quatro décadas agora é vista por alguns como o símbolo da união para um país devastado pela guerra e pela disputa de poder entre grupos étnicos rivais. "Ele não era um líder muito eficiente", disse Fiona Hill, especialista em Ásia central do Instituto Brookings, com sede em Washington. "Mas é preciso lembrar que ele já nasceu no meio daquilo. É preciso vê-lo como monarca, escolhido por hereditariedade, não por uma habilidade especial. Ele é um rei, não um político. Tudo o que podemos fazer é observá-lo desempenhando um papel simbólico."