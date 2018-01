Comissão de Direitos Humanos investigará caso dos 43 estudantes desaparecidos

WASHINGTON - O grupo de especialistas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) designado para investigar o desaparecimento de 43 estudantes há um ano em Iguala, no estado de Guerrero, continuará trabalhando no caso após um acordo firmado com o governo do México na terça-feira.

As duas partes apresentaram o documento de dez compromissos em uma audiência pública da CIDH, uma das mais esperadas, sobre o caso dos alunos da Escola Normal Rural de Ayotzinapa, realizada em Washington, na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA). O local ficou abarrotado de ativistas e jornalistas.

O mandato do Grupo Interdisciplinar de Especialistas Independentes (GIEI), que expirava no dia 31 de outubro, será renovado por um período a ser determinado nos próximos dias pela CIDH, que pede ao governo do México mais seis meses. Os parentes das vítimas, porém, exigem um prolongamento indefinido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos principais pontos do acordo é a transferência do caso da Subprocuradoria Especializada em Investigação do Crime Organizado à Subprocuradoria de Direitos Humanos do México.

"O motivo da transferência é contar com novos olhos, com pessoas que tomam uma posição a partir do que já se averiguou, com um perfil de especialização em direitos humanos e em desaparecimentos", destacou Ángela Buitrago, uma das cinco analistas do GIEI.

A mudança da equipe de investigação foi uma das exigências feitas pelos representantes da sociedade civil, como o diretor do Centro Prodh, Mario Patrón. Ele havia denunciado que os representantes da Subprocuradoria Especializada em Investigação do Crime Organizado tinham "omitido provas e distorcido a teoria do caso".

O diretor da Subprocuradoria de Direitos Humanos, Eber Betanzos, destacou no acordo o relatório que o GIEI apresentou em setembro e que foi incorporado à investigação. Ele qualificou como "fundamental" a participação do grupo para que haja “um rumo transparente e uma consultoria especializada" no caso. “A busca dos estudantes continua e continuará”, disse Betanzos.

No relatório de 560 páginas, o GIEI denuncia irregularidades na apuração do crime e questiona a versão oficial, segundo a qual os 43 estudantes foram presos por policiais corruptos em Iguala e entregues a membros do cartel Guerreros Unidos, que os mataram e queimaram os corpos em um aterro sanitário de uma cidade próxima.

Um dos aspectos que os especialistas deverão continuar negociando com o governo mexicano é a exigência de poder interrogar pessoalmente os agentes do 27ª Batalhão de Polícia de Iguala.

"Temos certeza de que eles estiveram no local e temos dúvidas sobre o que aconteceu. Por isso consideramos ser indispensável que nós façamos as perguntas", afirmou Claudia Paz y Paz, outra das especialistas do grupo da CIDH.

Questionado por membros da comissão e jornalistas, o subsecretário de Direitos Humanos do México, Roberto Campa, se limitou a dizer que a "diligência no 27º Batalhão pode ser desenvolvida nos termos do acordo por meio do Ministério Público".

A resposta não foi interpretada como "não" pelos representantes da GIEI, mas sim como "uma porta aberta para continuar insistindo", disse Claudia. /EFE e AFP