Especialistas da ONU afirmam que disparo de mísseis do Irã violaram sanções O Irã violou uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) ao testar um novo míssil balístico em outubro, divulgou um painel de especialistas em um relatório confidencial, aumentando a pressão sobre o governo de Barack Obama, presidente dos Estados, no momento em que age para implementar um acordo nuclear separado com o Irã.