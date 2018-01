Especialistas em segurança da Nasa renunciam Nove especilistas do comitê consultivo de segurança no espaço da Nasa demitiram-se, em meio às fortes críticas que vieram à tona na investigação sobre as causas do desastre com o ônibus espacial Columbia. Os membros do Comitê Consultivo de Segurança Aeroespacial e dois funcionários do mesmo comitê entregaram suas cartas de demissão ao administrador da agência espacial, Sean O?Keefe. O porta-voz da Nasa disse que a presidente do comitê, Shirley McCarty, escreve em sua carta que as demissões ?darão a você (O?Keefe) e ao Congresso liberdade para revitalizar o comitê e redefinir suas atribuições e sua missão?.