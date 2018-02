Especialistas procuram pedaços perdidos de barra nuclear Engenheiros de uma usina nuclear do Estado americano de Vermont procuram por pedaços de uma barra de combustível nuclear. Especialistas reconhecem que os fragmentos podem nunca mais ser encontrados. Os operadores da usina nuclear de Vermont Yankee reportaram o desaparecimento dos pedaços na quarta-feira. Um dos pedaços desaparecidos tem aproximadamente o tamanho de um lápis. O outro tem praticamente a mesma espessura, mas seu comprimento é de 43 centímetros. As barras de combustível usadas são altamente radioativas e seriam fatais para qualquer pessoa que entre em contato com elas sem os trajes de proteção adequados, disse Neil Sheehan, porta-voz da Comissão de Regulamentação Nuclear. Pedaços de barras de combustível nuclear já processadas podem ser utilizados por extremistas para a construção da chamada "bomba suja", que espalharia radiação depois da detonação de um explosivo convencional. "Por enquanto não pensamos na existência de uma ameaça ao público. É grande a probabilidade de o material ainda estar em algum lugar do fosso (onde deveria ter sido guardado)", especulou Sheehan. Também existe a possibilidade de o material ter sido enviado anos atrás a um laboratório de testes ou para um armazém de lixo nuclear.