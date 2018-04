Espera para votar em Caracas chegou a 3 horas

Os eleitores venezuelanos acataram os pedidos dos dois candidatos que disputavam a presidência venezuelana, o presidente Hugo Chávez e o opositor Henrique Capriles Radonski, e chegaram cedo aos seus centros de votação. Pela manhã, longas filas se formaram em todo o país. Segundo a última estimativa oficial do Centro Nacional Eleitoral, a participação ficou em 80,9%.

Com o ritmo da votação - cada voto demorava em média um minuto -, as filas tinham se reduzido substancialmente à tarde, abrindo a possibilidade para a antecipação da divulgação do resultado pelo CNE. "Cheguei às 6 horas, mas votar não cansa", dizia Vitor, bancário, que, às 9 horas, seria o seguinte a entrar no centro eleitoral instalado numa escola no distrito de Sabana Grande, perto do centro de Caracas. "Hoje as pessoas estão disputando a tapas quem leva o vovô e a vovó ao centro eleitoral", afirmava, bem-humorado, o universitário Wilmer, referindo-se à fila preferencial para idosos e deficientes, que permitia ao acompanhante também antecipar seu voto.

A chamada de Chávez e Capriles para seus eleitores votarem cedo levava em conta a previsão do tempo, que prognosticava chuva para Caracas e outras grandes cidades. O tempo fechou na capital por volta das 16 horas, a duas horas do fechamento dos centros de votação, mas a chuva não caiu.

Na avaliação das duas campanhas, uma alta abstenção prejudicaria a votação final de seus candidatos. Embora o número definitivo de comparecimento, de 80,9%, só fosse ser divulgado no final da noite, com os demais resultados da eleição, a porta-voz do Comando Carabobo, como se denominou a campanha de Chávez, Mari Pili Hernández, afirmou à tarde que a participação era "uma das maiores da história do país".