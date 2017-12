Esperam-se novos confrontos amanhã em Quebec Algumas centenas de manifestantes romperam nesta sexta-feira à tarde um pedaço da cerca de quase cinco quilômetros instalada numa parte do centro de Quebec para garantir a segurança da Terceira Cúpula das Américas, iniciando distúrbios que ainda não estavam controlados faltando pouco mais de uma hora para o início da sessão de abertura da reunião de 34 chefes de governo do continente. A invasão do perímetro de segurança foi respondida com gás lacrimogêneo pela polícia e a convocação de reforços. O chefe da polícia de Quebec acusou os manifestantes de terem iniciado o uso de gás lacrimogêneo na confrontação e informou que mais de vinte deles haviam sido presos. No início da noite, o cheiro de gás podia ser sentido na sala de imprensa montada no Palais de Congress, ao lado do grande auditório preparado para a cerimônia de abertura da cúpula. A confrontação, que pode repetir-se neste sábado numa escala ampliada, durante uma grande manifestação de protesto autorizada pelas autoridades, tornou-se um embaraço para o governo de Ottawa. As autoridades canadenses já havia reconhecido, na véspera, estar perdendo a batalha de relações públicas com os sindicatos e organizações cívicas canadenses mobilizadas para impedir o sucesso da Cúpula e frustrar seu principal objetivo, que é dar impulso político ao projeto de criação da Área de Livre Comércio das Américas, a Alca. O sucesso do ataque contra a cerca de proteção mostrou a fragilidade do esquema de segurança e reforçou a possibilidade de os manifestantes reproduzirem o sucesso de propaganda que obtiveram em Seattle, em dezembro de 1999. Naquela ocasião, o protesto pacífico de milhares de sindicalistas e militantes de organizações não-governamentais e atos de violência perpetrados por grupos isolados de anarquistas ajudaram a provocar o colapso de uma reunião ministerial da Organização Mundial de Comércio e a selar a primeira grande vitória do movimento anti-globalização. Não se espera um colapso da Cúpula de Québec. Mas o clima de tensão nas ruas sublinhava as dificuldades que aguardam as negociações da Alca.