"Espere pelo terremoto". É aviso do Hamas a Israel "Espere pelo terremoto", advertiu hoje a Israel um militante mascarado e armado do Hamas numa manifestação marcando o fim dos três dias de luto pelo assassinato do fundador do grupo, xeque Ahmed Yassin. Dezenas de milhares de pessoas lotaram hoje o estádio de futebol de Yarmouk, na Cidade de Gaza, em outra demonstração de força do Hamas. Na segunda-feira, cerca de 200.000 pessoas acompanharam pelas ruas de Gaza a procissão fúnebre de Yassin. A grande manifestação na tarde de hoje refletiu o ódio palestino e o apoio ao movimento militante. O Hamas é o maior rival interno da Autoridade Nacional Palestina (ANP), liderada por Yasser Arafat, mas autoridades da ANP foram relegadas a papéis secundários em Gaza desde o assassinato. O primeiro-ministro palestino, Ahmed Qureia, visitou o estádio rapidamente na terça-feira para manifestar condolências. Uma telão de tevê mostrava os rituais dentro do estádio, liderados pelo novo líder do Hamas em Gaza, Abdel Aziz Rantisi, e acompanhados por outros notáveis membros do grupo. O homem mascarado, armado com um fuzil M-16 e usando uma bandana verde, falou em nome do braço militar do Hamas, as Brigadas Izeddine al-Qassam. Ele jurou retaliar o assassinato de Yassin na segunda-feira por helicópteros israelenses. "Nossa mensagem aos sionistas é: esperem pelo terremoto, como vocês nunca viram antes, a vingança terremoto", prometeu, "operações como eles nunca viram com seus olhos". Entregando uma mensagem de Mohammed Deif, um alto militante que escapou de diversas tentativas israelenses de assassiná-lo, o mascarado jurou fidelidade a Rantisi. "Você será um espinho na garganta dos sionistas até que os expulsemos de nossas terras", disse. Então, todas as pessoas no estádio levantaram a mão direita e recitaram uma promessa que começa com a pergunta "Qual é seu desejo?" Seguida pela resposta: "Morrer em nome de Deus". Cerca de 400 militantes Hamas armados com vários tipos de fuzis entraram no estádio e se perfilaram na frente da multidão, enquanto as pessoas jogavam doces e flores sobre eles. O Hamas não aceita um Estado judeu aos moldes de Israel no Oriente Médio, insistindo que toda a região deve ter um regime islâmico. O Hamas é responsável por dezenas de atentados suicidas à bomba que mataram centenas de israelensese durante os 42 anos da atual intifada.