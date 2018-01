Espiã enganou amante por 20 anos. Um agente do FBI Um ex-agente da polícia federal americana (FBI) foi acusado de permitir que uma dupla espiã chinesa, com a qual mantinha um longo relacionamento, tivesse acesso a documentos secretos do governo dos EUA. No início dos anos 80, James Smith recrutou a ativista política Katrina Leung para obter informações sobre a China. O que ele não imaginava é que Katrina trabalhava simultaneamente para o governo de Pequim e repassava, sem autorização, dezenas de documentos secretos. Para munir-se de mais informações, Katrina também se envolveu com outro agente do FBI, que não teve o nome divulgado. Durante este período, a ex-ativista recebeu do FBI cerca de US$ 1,7 milhão. Vivendo nos EUA há anos, Katrina, uma proeminente empresária de 49 anos, foi detida quarta-feira em Los Angeles, na Califórnia. Nos documentos secretos obtidos por ela figuravam dados sobre foragidos da Justiça chinesa e procurados pelo FBI no exterior. Smith, de 59 anos e que estava casado quando conheceu Katrina, manteve a relação por quase 20 anos. Em uma audiência ante o tribunal em que compareceu Smith, os advogados do governo americano acusaram o ex-agente de ?negligência no manejo de documentos vinculados à Defesa nacional?. O juiz o liberou sob fiança de US$ 250 mil e indicou que a primeira audiência deverá ser realizada no dia 29. Já os advogados de Katrina afirmaram que sua cliente é uma ?cidadã americana leal?, que arriscou sua vida para ajudar o FBI. Eles sustentaram que, mesmo tendo descoberto em 1991 que ela repassava informações a Pequim, Smith continuou permitindo seu acesso a documentos secretos. O diretor do FBI, Robert Mueller, qualificou as prisões como ?um dia triste para o FBI? e assinalou que abrirá uma investigação. O caso de Smith fez lembrar o do emblemático agente Richard Miller, que foi condenado no passado por atuar com agente duplo, obtendo e repassando informações ao governo russo. Miller usou o mesmo método de Smith, e teve como amante uma ?nativa?. Se declarados culpados, Smith e Katrina poderão ser condenados a dez anos de prisão.