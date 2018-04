Espiões dos EUA vêem Irã longe da bomba Mesmo depois de um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AEIA) ter demonstrado sexta-feira preocupação com o avanço nos últimos quatro meses no processo de enriquecimento de urânio pelo Irã, membros do serviço de inteligência americano acreditam que a república islâmica está longe fabricar uma bomba atômica. Recentes investigações feitas por espiões americanos sugerem que o país persa deixou de lado um projeto concreto de construção de armas nucleares. Segundo espiões na ativa e aposentados ouvidos pelo New York Times, tal conclusão seria um consenso entre 16 agências de inteligência americanas.