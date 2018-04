Espiões expulsos dos EUA são condecorados

Num episódio que evoca a Guerra Fria, o presidente russo, Dmitri Medvedev (foto), condecorou com a maior honraria do país os espiões russos expulsos em julho dos EUA. Dez agentes russos infiltrados nos EUA foram deportados em troca de quatro pessoas condenadas na Rússia por espionagem para o Ocidente. Os agentes receberam uma acolhida heroica na Rússia, tendo se encontrado, por exemplo, com o primeiro-ministro Vladimir Putin, em julho.