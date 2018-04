Espiões russos são homenageados após deixarem EUA O presidente russo, Dmitry Medvedev, concedeu nesta segunda-feira a maior honraria do país aos agentes de espionagem que foram deportados dos Estados Unidos recentemente, segundo informações da agência de notícias russa Interfax. As honrarias foram entregues em uma cerimônia no Kremlin, menos de quatro meses após a maior troca de espiões entre EUA e Rússia desde a Guerra Fria.