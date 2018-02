Espionagem dos EUA ameaça acordo comercial com UE

O presidente da comissão de Relações Exteriores do Parlamento Europeu, Elmar Brok, disse hoje a jornalistas que a cooperação no combate ao "terrorismo" deve continuar, mas com mais respeito à privacidade dos europeus.

Segundo Brok, a privacidade dos cidadãos europeus precisa ser garantida pelos acordos de proteção de dados que estão sendo negociados como parte de um pacto comercial transatlântico. Caso os dois lados não cheguem a solução para a crise, todo o acordo poderá ser afetado, prosseguiu.

Os comentários de Brok vêm à tona em meio a novas revelações sobre as ações de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês) contra líderes de países aliados e a coleta de dados telefônicos de milhões de europeus. Fonte: Associated Press.