Esposa de Kohl deixou oito cartas de despedida Hannelore Kohl, a falecida esposa do ex-chanceler alemão Helmut Kohl, deixou oito cartas de despedida antes de suicidar-se há três dias na Alemanha: três para seu marido e seus dois filhos e cinco para seus amigos. A carta dirigida a Helmut afirma: "Sempre te amei muito. Agradeço por tudo o que me deu", publicou hoje o jornal Bild am Sonntag. Ela aproveitou a carta deixada para o ex-chanceler para agradecer pelo tempo no qual viveram juntos durante os 41 anos de matrimônio. Segundo o monsenhor Erik Ramstetter, que celebrará na quarta-feira uma missa fúnebre em homenagem a Hannelore, a carta tem conteúdo "muito religioso".