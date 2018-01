Esposa de Kohl suicida-se na Alemanha Hannelore Kohl, esposa do ex-chanceler alemão Helmut Kohl, suicidou-se na residência da família em Ludwigshafen, no oeste da Alemanha, informou a assessoria de imprensa de Kohl nesta quinta-feira. Ela tinha 68 anos. A mulher do ex-chanceler sofreu durante os últimos sete anos de uma alergia à luz do sol que a manteve virtualmente uma prisioneira dentro de sua casa.