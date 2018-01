Esposa de Milosevic viaja para visitá-lo Mira Markovic, esposa do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, tomou um avião para Amsterdã na manhã desta quinta-feira, a fim de visitar pela primeira vez seu marido, encarcerado em uma prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), sediado na cidade de Haia, nos Países Baixos. Markovic não falou com os jornalistas no aeroporto Surcin, de Belgrado, quando atravessou o controle de passaportes, antes de subir a bordo do avião. Estava acompanhada do advogado Dragoslav Ognjanovic. Milosevic é acusado pelo TPI por crimes de guerra e contra a humanidade, cometidos durante o conflito de Kosovo. Está encarcerado no centro de detenção do TPI em Scheveningen, nas proximidades de Haia, desde 28 de junho passado.