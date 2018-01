Esposa de Tony Blair sofre aborto espontâneo Cherie Blair, esposa do premier britânico, Tony Blair, sofreu um aborto espontâneo e foi internada em um hospital londrino, segundo informações do escritório do primeiro-ministro. Cherie, de 47 anos, sentiu-se mal em sua casa na segunda-feira à tarde e foi levada rapidamente ao Chelsea and Westminster Hospital, em companhia de seu marido, onde foi submetida a uma intervenção após a confirmação de que havia sofrido um aborto. O casal, cujo filho caçula, Leo, nasceu em maio de 2000, tem três meninos e uma menina. Os Blair estão de férias, mas de acordo com um porta-voz, adiaram sua partida para a França.