Esposas, namoradas e amantes preparam festa para os heróis

Esposas, namoradas e amantes dos mineiros estavam se preparando para recebê-los ontem, depois de 69 dias longe de casa. Cristina Nuñes, 26 anos, noiva do mineiro Claudio Yáñez, fez as unhas, chapinha nos cabelos e comprou uma lingerie especial. "Quero recebê-lo bem, já estou pensando em como preparar nosso casamento", disse ela ao Estado. Enquanto estava preso na mina, Yáñez a pediu em casamento - eles namoram há 11 anos e têm dois filhos.

Marta Mesías Pacheco, tia de Cristina, também foi ao cabeleireiro e fez as unhas. "É um grande dia. Vamos fazer uma festa para recebê-lo e os dois, finalmente, se casarão", contou. A família fará uma festa no sábado, depois que Yáñez for liberado do hospital, onde deve permanecer 48 horas em observação, como todos os outros mineiros.

Lila Ramírez fez escova nos cabelos tingidos de loiro e se maquiou para receber seu marido, Mario Gómez, o mais velho dos 33 mineiros. Aos 63 anos, ele tem problemas de saúde. Sua família fechará a rua onde vive para uma festa. Ela também foi pedida em casamento - apesar de estar com Mário há 30 anos, eles não haviam formalizado a união. Agora, prometem se casar em breve na Igreja.

Já o mineiro Yonny Barrios está em uma saia-justa. A amante e a esposa se encontraram no acampamento e o resultado foi desastroso. "Barrios é meu marido. Ele me ama e sou sua mulher. Essa outra não tem legitimidade", afirmou Marta Salinas, de 56 anos, a uma rádio local.

O governo chileno teria indagado a Barrios quem ele gostaria que fosse sua representante na mina e ele optou pela amante. No entanto, não se sabe se as duas estarão juntas na plataforma onde se concentrarão os familiares para acompanhar o resgate e receber os mineiros.