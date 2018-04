Esquerda do PC da China apoia político expulso

Representantes da ala esquerdista do Partido Comunista da China divulgaram ontem uma carta aberta na qual pedem ao Congresso Nacional do Povo que não casse o mandato do ex-dirigente de Chongqing Bo Xilai. A decisão deve ser tomada entre hoje e sexta e abrirá caminho para o julgamento criminal de Bo, já que membros do Parlamento chinês têm imunidade.

Assinado por cerca de 300 acadêmicos, ex-funcionários públicos e integrantes de órgãos legislativos locais, o texto foi veiculado no site China Vermelha, que está bloqueado no país. Os simpatizantes de Bo afirmam que as acusações contra ele têm motivações políticas e falhas do ponto de vista legal. "Qual é a razão para a expulsão de Bo Xilai? Por favor, investiguem os fatos e as provas", diz a carta.

O grupo é minoritário no Partido Comunista e é pouco provável que sua posição tenha influência na definição do destino do ex-chefe de Chongqing. Mas a divulgação do texto expõe divisões internas do Partido Comunista a pouco mais de duas semanas do início do congresso que vai chancelar a transição de poder para a futura geração de líderes chineses.

Antes de cair em desgraça, em fevereiro, Bo era forte candidato a ocupar uma das cadeiras da entidade máxima de comando do partido, o Comitê Permanente do Politburo. O organismo tem nove integrantes, mas o número pode ser reduzido para sete no encontro que começa dia 8 de novembro e deve durar uma semana.

A ascensão de Bo foi interrompida depois que seu ex-braço direito Wang Lijun se refugiou no Consulado dos EUA em Chengdu. Ex-chefe de Segurança Pública de Chongqing, Wang apresentou provas que envolveram a mulher de Bo, Gu Kailai, no assassinato do empresário britânico Neil Heywood, em novembro.

Gu foi condenada em agosto à pena de morte, com suspensão de dois anos. Depois desse período, a condenação deve ser comutada para prisão perpétua. Acusado de acobertar o caso, Wang foi sentenciado a 15 anos de prisão.

Bo não é visto em público desde março, quando foi afastado do governo de Chongqing e do Politburo - o grupo de 25 pessoas que é o segundo organismo na hierarquia de comando chinesa. Bo foi expulso do partido no dia 28 e seu caso foi encaminhado às autoridades judiciais, que vão julgá-lo sob acusação de corrupção e abuso de poder.

Investigação da comissão disciplinar do partido indicou que Bo recebeu "propinas massivas" de maneira direta ou por meio de integrantes de sua família e manteve relações sexuais "impróprias" com várias mulheres.

"Por favor, revelem à população evidências de que Bo Xilai será capaz de se defender nos termos da lei", ressaltaram os signatários da carta.