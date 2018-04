Esquerda escolhe mulher para eleição em Montevidéu

Em 9 de maio, os uruguaios escolherão os governantes de 19 cidades, entre elas Montevidéu, que concentra metade da população de 3,3 milhões de habitantes do país. Novamente, a esquerda é a favorita na disputa.

Ana Olivera, uma professora de 56 anos que já ocupou cargos no governo de Montevidéu, estava nos últimos tempos na subsecretaria do Ministério de Desenvolvimento Social. Nas negociações para definir uma candidatura única da esquerda na capital do país, dois aspirantes ficaram para trás por falta de apoio: o ex-ministro da Indústria Daniel Martinez e o deputado Carlos Varela.

Segundo uma pesquisa feita pela consultoria Equipos Mori, divulgada na quinta-feira, a Frente Ampla, de esquerda, tem 53% das intenções de votos em Montevidéu. Cerca de 16% dos entrevistados manifestaram a disposição de votar no centro-direitista Partido Colorado (PC), enquanto outros 15% citaram o Partido Nacional (PN), também de centro-direita. Outros 6% indicaram os demais grupos políticos. A coalizão de esquerda governa, atualmente, oito departamentos no Uruguai. O Partido Nacional governa dez departamentos e o Partido Colorado apenas um.