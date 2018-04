Esquerda pode ter vencido eleições em Estado mexicano A esquerda apareceu hoje como a virtual vencedora da eleição para o Estado de Guerrero, no sul do México, um dos afetados pela violência do narcotráfico no país. Na contagem preliminar oficial, com 98,56% das urnas apuradas, o candidato da coalizão encabeçada pelo esquerdista Partido da Revolução Democrática (PRD), Angel Aguirre, aparecia com 56% dos votos. Em segundo lugar estava o nome do opositor Partido Revolucionário Institucional (PRI), Manuel Añorve, com 42,6% dos votos, segundo a contagem preliminar.