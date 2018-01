Esquerda reúne multidão na Itália Pela primeira vez desde sua derrota eleitoral, em maio, a esquerda moderada italiana conseguiu mobilizar no sábado à noite em Roma entre 100 mil e 300 mil pessoas contra o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Mas, segundo analistas, a manifestação evidenciou a falta de um líder capaz de conduzir a esquerda à vitória. Apesar de a oposição ter conseguido mobilizar milhares de pessoas sob o lema "Juntos contra Berlusconi", a manifestação foi qualificada como "um fracasso pessoal" para seus líderes, em especial para Francesco Rutelli, chefe do Partido Olivo, que integra a coalizão de centro-esquerda. Sua longa intervenção careceu de ardor e convicção, destacaram os editorialistas de esquerda. Piero Fassino, secretário nacional dos Democratas de Esquerda, a principal força do Olivo, foi melhor acolhido, "mas sem suscitar entusiasmo, igual a Rutelli", destacou Curzio Maltese, do jornal La Repubblica. Umberto Bossi, o líder da Liga Norte, foi reeleito hoje por aclamação como secretário do partido xenófobo e populista que faz parte do Pólo da Liberdade, a coalizão governista. Bossi, cujas recentes declarações contra a União Européia colocaram em apuros o governo liderado por Berlusconi, era o único candidato para o cargo que ocupava desde 1991, quando fundou o movimento. O congresso da Liga do Norte foi usado ontem por Berlusconi e por seu número 2, o líder da Aliança Nacional, Gianfranco Fini, para criticar a oposição de centro-esquerda pela manifestação de sábado. "Pensem", disse Berlusconi após abraçar Bossi. "Se não tivéssemos esse pacto, teríamos entregado o país aos comunistas."