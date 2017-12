Esquerda tem o mesmo destino da seleção francesa na Copa A esquerda foi triturada. A direita vence, obtém a maioria absoluta na Câmara. Jacques Chirac, o presidente, lidera o jogo por cinco anos, com o apoio de seu charmoso primeiro-ministro, Jean-Pierre Raffarin. Como não teria vontade de comparar o fracasso da "esquerda" francesa com a derrota ridícula da seleção de futebol da França na Copa do Mundo desde o primeiro grupo? As semelhanças são marcantes. Da mesma maneira que os jogadores de futebol se consideravam "seres superiores", "super-homens", campeões acima de todas as outras seleções do mundo, inclusive a do Brasil, os socialistas e a "esquerda" francesa gritaram em nossos ouvidos, durante cinco anos, os mesmos slogans idiotas que os jogadores de futebol: "Somos os mais fortes! Somos os mais fortes!". E nos dois casos, ei-los (os socialistas assim como os jogadores de futebol) com o nariz no chão. E pelos mesmos motivos: arrogância, desprezo pelo público, subestimação dos adversários. Obviamente, com uma idéia de si tão alta, os dirigentes socialistas não fizeram muitos esforços. Por isso a esquerda arriscou incorporar os cidadãos, uma vez que essa esquerda era tão mais genial que a direita, uma vez que a esquerda estava aí para o resto da vida. Outro sinal da "rejeição", pelos cidadãos, da vaidade dos dirigentes de esquerda: uma abstenção inédita. Foram os eleitores de esquerda que se abstiveram, tamanho o desgosto que sentiram diante da traição dos ideais da esquerda por seus dirigentes. É possível traçar um outro paralelo entre a seleção de futebol e a esquerda: ambas, há quatro ou cinco anos, foram cobertas de honras, de poder, de glória e de dinheiro. Todos os jogadores de futebol franceses tornaram-se ricos como Creso. Seus salários são astronômicos, indecentes. Anelka foi comprado por duzentos milhões de francos. Quando chegaram ao Japão, os "onze" ficaram hospedados em um hotel para bilhardários, mimados como "cães de luxo". Suas mulheres foram se divertir com eles nos gramados coreanos. Relaxamento, orgulho e derrota: a seqüência é conhecida. E ela é implacável. Os socialistas seguiram o mesmo caminho: tinham todos os poderes. Possuíam "a ciência inata". Habitavam os "palácios nacionais". Para eles, os belos automóveis, os coquetéis e as belas mulheres, as férias dos sonhos, a irresponsabilidade. E a ideologia socialista? E os pobres? E as classes trabalhadores de quem os socialistas se dizem defensores? O que você falou? Os pobres? As classes trabalhadoras? O que é isso? Esse paralelo entre os jogadores de futebol derrotados por sua vaidade e um partido político vencido por sua pretensão poderá ir além da jornada de hoje? Os jogadores de futebol devem reagir, expulsar seus maus dirigentes, criar jovens, pessoas modestas, obstinadas, entusiastas. Se a esquerda quiser voltar à tona, após seu afogamento, deverá consentir também uma "revolução cultural". É por isso que muitos eleitores socialistas, bem longe de chorar, se alegram essa noite: esperam que esse enorme tapa seja a condição de uma resurreição.