Esquerda uruguaia indica candidato presidencial A coalizão de esquerda Frente Ampla proclamou o socialista Tabaré Vásquez seu candidato à presidência nas eleições de 2004. Como candidato à vice-ppresidência, foi designado Rodolfo Nin Novoa. É a terceira vez que Vásquez e Nin Novoa são indicados para os principais cargos do governo. Ainda não se sabe se quando forem realizadas as eleições partidárias internas em junho haverá oposição à candidatura de Vásquez. Segundo versões da imprensa, o senador Danilo Astori, que mantém uma atitude de confronto com Vásquez, não descartou a possibilidade de concorrer nas eleições internas. As indicações foram feitas no domingo durante o IV Congresso da heterogênea coalizão da Frente Ampla, que tem se reunido desde a última sexta-feira.