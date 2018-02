A família do homem havia registrado seu desaparecimento na tarde de ontem, nos arredores de Evolene, a cerca de 80 km de Genebra. A equipe de resgate encontrou o jovem a aproximadamente meio metro da superfície de neve. A polícia considerou o fato "extraordinário", já que, todos os anos, dezenas de esquiadores são mortos por avalanches na Suíça. As informações são da Associated Press.