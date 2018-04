Está próxima libertação de cinco prisioneiros das Farc

Assim que tiver as coordenadas, Córdoba viajará na segunda ou terça-feira para o Brasil, base das operações de resgate. Dois helicópteros Blackhawk e 22 tripulantes participarão da operação. O Brasil já forneceu aeronaves e militares para resgatar ex-prisioneiros em outras ocasiões.

"Já estamos na reta final. Acreditamos que no domingo já teremos as coordenadas em mãos", disse Córdoba aos jornalistas, após reunir-se com representantes da Cruz Vermelha Internacional, a embaixada do Brasil e o representante do governo para o processo de libertação, Eduardo Pizarro.

"Esperamos que no final da próxima semana estas pessoas estejam em suas casas, até no máximo segunda ou terça-feira", disse Córdoba, que há anos trabalha pela libertação de reféns das Farc. As informações são da Associated Press.