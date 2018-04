Estabilidade do Costa Concordia está em perigo, diz jornal italiano

O jornal italiano "Il Tirreno" publicou nesta sexta-feira, 17, o vídeo de um reconhecimento submarino do cruzeiro que agora precisa ser examinado por especialistas, mas já provoca grandes preocupações sobre a estabilidade da embarcação, que parece suspensa sobre o nada.

O Costa Concordia naufragou no dia 13 de janeiro no mar Tirreno, com 4.229 pessoas a bordo, ao fazer uma manobra de aproximação à ilha de Giglio e esbarrar em empecilhos que abriram o casco do navio ao longo de 70 metros. No naufrágio, morreram 17 pessoas e 15 desapareceram.

Após horas de confusão no comando e nos trabalhos de retirada dos passageiros, a embarcação acabou inclinada sobre duas enormes rochas no litoral da ilha de Giglio, que lhe impedem de cair em um abismo de 60 a 90 metros de profundidade e de onde são realizadas as tarefas de extração do combustível.

Segundo o jornal "Il Tirreno", o vídeo mostra que o navio esmaga uma rocha na qual se abre uma fratura. A publicação aponta que os geólogos devem dar a resposta sobre o incidente.

O verdadeiro perigo é de que o Concordia vire e caia no abismo, causando uma catástrofe ambiental, que tornaria impossível continuar com a extração das 2.300 toneladas de petróleo que começou no dia 12.