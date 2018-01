Estação central de Amsterdã é esvaziada com ameaça de bomba A polícia de Amesterdã evacuou a estação central de trem da capital, em consequência de uma ameaça de bomba, disse um porta-voz. Não foram informados detalhes da ameaça. O transporte em outras três estações no sul do país também foi suspenso pela polícia. As principais bolsas européias seguem em alta, assim como os futuros de Nova York. As informações são da Dow Jones.