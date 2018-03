Estação de trem em Manchester é reaberta após atentado

LONDRES - A estação de trem Victoria, em Manchester, no norte do Reino Unido, foi reaberta nesta terça-feira, 30, após permanecer fechada durante uma semana, em razão do atentado realizado ao fim do show da cantora pop americana Ariana Grande, que deixou 22 mortos e mais de 100 feridos.

A instalação ferroviária está localizada ao lado da Manchester Arena, onde o terrorista suicida Salman Abadi explodiu uma bomba de fabricação caseira que levava em uma mochila.

O ataque forçou o fechamento da estação por medidas de segurança e para permitir que os agentes pudessem realizar a perícia no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na noite de segunda-feira, milhares de pessoas fizeram uma vigília na Praça St. Ann, em Manchester, para lembrar uma semana do devastador atentado, do qual muitas vítimas eram crianças e adolescentes. Na homenagem, os participantes levaram velas e ficaram em alguns momentos em silêncio.

A polícia continua investigando a rede terrorista ligada ao ataque. Um total de 16 pessoas foram detidas por suspeita de ligação com a explosão. / EFE