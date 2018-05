Estação de trem no aeroporto de Oslo recebe ameaça A estação de trem de Gardermoen, no aeroporto internacional de Oslo, capital da Noruega, foi fechada ontem após ter sido encontrado um bilhete com uma ameaça de bomba. Segundo a imprensa norueguesa, a nota estava no vagão de um dos trens, alertando sobre a presença de explosivos a bordo. As forças de segurança retiraram todos os passageiros das instalações e isolaram o local. "A ameaça dizia que os explosivos estavam no mesmo trem em que o bilhete foi encontrado", assegurou Dag Svinsaas, porta-voz da Autoridade Ferroviária da Noruega. O tráfego de trens na cidade de Gardermoen, que fica a 30 quilômetros de Oslo, foi interrompido. As operações do aeroporto não foram afetadas. No início da semana, o aeroporto norueguês de Haugesund foi fechado após a descoberta de um pacote suspeito. Após a checagem do esquadrão antibomba, verificou-se que era a mochila de uma criança esquecida em um banheiro. / EFE