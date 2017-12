Estação de um filme inesquecível volta aos dias de glória Milhares de espectadores choraram quando os infortunados amantes Trevor Howard e Celia Johnson encontraram-se lá, no filme de David Lean, Brief Encouter (Desencanto). Agora, a estação de trem de Carnforth, no noroeste da Inglaterra, imortalizada pelo clássico de 1945 mas há anos abandonada, será reaberta. Ex importante entroncamento, Carnforth caiu em decadência nas últimas décadas do século 20. Os moradores da cidade e a ex-empresa de infraestrutura ferroviária Railtrack conseguiram, porém, levantar recursos para restaurá-la e devolvê-la ao esplendor dos anos 40. Transformada em patrimônio cultural, ela abrigará o salão de chá Brief Encounter, uma loja de presentes, um centro de exposições, seminários e conferências. O relógio original da estação, sob o qual os amantes do filme se encontraram, foi restaurado e montado em seu lugar original. Peter Yates, presidente da Carnforth Station and Railway Trust, diz que ainda há muito que fazer. ?Não deitaremos sobre os louros?, garante. ?Nossa ambição é ter os trens da West Coast Main Line parando aqui novamente.?