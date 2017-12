Estação espacial ganha braço mecânico Um astronauta canadense e um americano completaram ontem, em uma caminhada espacial de sete horas, a instalação de um braço mecânico de 17 metros na Estação Espacial Internacional (ISS). O retorno da nave Endeavour está previsto para o dia 30. No sábado, chega à ISS o primeiro turista espacial, o milionário Dennis Tito, que pagou US$ 20 milhões à agência espacial russa pela viagem. Só na sexta-feira a Nasa concordou com a presença de Tito na estação.