Estação espacial ganha sala com vista para Terra A Estação Espacial Internacional tem uma nova sala com um deck de observação. Os astronautas fixaram o cômodo, chamado de Tranquility (tranquilidade) à estação espacial na manhã desta sexta-feira. Dois astronautas em caminhada espacial puderam ver a câmara de 7 metros de comprimento ser movimentada no espaço por um gigante braço robótico.