Estações de metrô podem ter desmoronado O transporte em Nova York continua complicado. Na quinta-feira, várias linhas de metrô não funcionaram abaixo da 42nd Street. Outras, como a F e a L, estavam normalmente em operação. As informações da Metropolitan Transity Authority (MTA) foram desencontradas. Os trens circularam cheios o dia inteiro. O trânsito, por sua vez, estava engarrafado em vários corredores importantes, como a First Avenue (onde ficam vários hospitais), a Second Avenue e a Sixth Avenue. A MTA informou que as estações de metrô nas redondezas do World Trade Center devem estar completamente soterradas. A da Cortland Street (trens 1 e 9, N e R), bem embaixo de onde ficavam as torres gêmeas, foi certamente enterrada por toneladas de destroços dos edifícios, além de uma provável inundação pelos encanamentos que foram destruídos com o desmoronamento. A estação da Rector Street, das mesmas linhas e do trem N e R, pode estar em melhor estado, mas ninguém sabe ao certo. Os túneis, no entanto, devem ter desmoronado. A estação do trem PATH para New Jersey, embaixo do World Trade Center, fica a uma profundidade muito grande. Não há como ter uma noção dos estragos até agora.