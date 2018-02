Estadão dá carro zero para assinante A Promoção Assinante Premiado do jornal Estado contemplou mais um leitor com um automóvel Pólo Sedan 1.6 zero quilômetro. O assessor comercial Alexandre Alves Pereira, de 33 anos, morador de Guarulhos e assinante do jornal há dez anos, teve seu cupom sorteado em meio a outras 294.125 cartas. ?Todo dia eu preenchia o cupom e deixava para entregar perto da data-limite. No sorteio da Série A, deixei os envelopes na mão do segurança. Desta vez, quis depositá-los pessoalmente na urna?, disse. ?Vim chorando de Guarulhos aqui depois que recebi o telefonema informando que havia ganho. Quase não pude acreditar que era verdade.? Quando recebeu o telefonema, por volta de 10h15 horas de ontem, o assessor comercial estava abastecendo o tanque de seu carro, um modelo popular avaliado em R$ 11 mil. O Pólo Sedan 1.6, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros verdes, à gasolina, está cotado a R$ 36 mil. Este foi o segundo sorteio, de um total de sete prêmios que serão entregues pela Promoção Assinante Premiado. No dia 14, a empresária Júlia Mayumi Tokuriki Nakagawa, de 31 anos, foi a primeira contemplada. O próximo sorteio será no dia 12 de maio e, no dia 14 de julho, a promoção sorteará um flat, no valor de R$ 98 mil. Para participar, o assinante deve preencher o cupom publicado diariamente no Estado, responder corretamente à pergunta ?Qual o jornal que está realizando a Promoção Assinante Premiado?? e enviar para Promoção Assinante Premiado, Caixa Postal nº 16302-3, CEP: 02599-970, São Paulo-SP. As cartas não são cumulativas. Ao fim de cada sorteio, são encaminhadas para reciclagem. No sorteio da Série A, havia mais de 1,5 tonelada de cartas. Antônio Hércules Júnior, diretor de Marketing e Mercado Leitor, diz que a promoção se transformou em um sucesso de vendas.