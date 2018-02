Estadistas felicitam Yanukovych por vitória na Ucrânia

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, e o presidente da União Europeia (UE), Herman Van Rompuy, enviaram hoje mensagens de apoio a Yanukovych.

O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, encorajou o objetivo da Ucrânia de se tornar integrante da UE sob o governo de Yanukovych. A Grã-Bretanha "há tempos apoia as aspirações ucranianas de integrar a UE e vai continuar a fazer isso. Uma UE mais abrangente é uma UE mais forte", disse Brown em comunicado divulgado hoje.

Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também parabenizou Yanukovych pela vitória no segundo turno da eleição, realizado no domingo.

Tymoshenko, a heroína da Revolução Laranja de 2004, perdeu a eleição por uma margem de 3,5 pontos porcentuais, segundo uma contagem preliminar.

Observadores internacionais consideraram a eleição livre e justa, o que diminui as chances de Tymoshenko de conseguir uma mudança do resultado no tribunal. Ainda assim, seus aliados disseram ter iniciado o pedido de recontagem dos votos de vários locais de votação nos tribunais.